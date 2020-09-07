Дружина 44-го президента США Барака Обами напередодні 28 річниці шлюбу поділилась милим весільним фото. Світлину в білій сукні та з фатою Мішель Обама доповнила зізнанням про щасливе сімейне життя.

Сім'я Барака Обами є прикладом міцного союзу для пар по всьому світу. З коханою дружиною Мішель політик одружився в жовтні 1992 року. Перед річницею зразкового шлюбу перша леді США в інстаграм-профілі опублікувала архівне весільне фото. Кадр підірвав мережу, адже менше ніж за добу набрав 2 мільйони лайків.

До теми Мішель Обама зворушила привітанням у день народження чоловіка: архівне фото

Перед камерою Мішель Обама постала у розкішній весільній сукні з відкритими плечима та з довгою фатою. Образ наречена доповнила вишуканими сережками і макіяжем з акцентом на губах, які виділила помадою персикового кольору.

Поряд з нею за святковим столом був чоловік Барак Обама, який для відповідального дня обрав офіційний чорний костюм, білу сорочку та атласний метелик.

У підписі до ностальгічного допису Мішель Обама наголосила, що за 28 років шлюбу зрозуміла, що щасливий союз базується на чесності та сумлінній праці. Лише так стосунки даруватимуть радість та сповнюватимуть сенсом кожен день.

Одне можу сказати напевно: шлюб вимагає багато праці та чесності в ставленні до себе і до наших партнерів,

– написала перша леді США.

Нагадаємо, що за 28 років шлюбу в Барака Обами і Мішель Обами народилось двоє доньок – 22-річна Малія та 19-річна Наташа.