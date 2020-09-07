Жена 44-го президента США Барака Обамы накануне 28 годовщины брака поделилась милым свадебным фото. Фотографию в белом платье и с фатой Мишель Обама дополнила признанием о счастливой семейной жизни.

Семья Барака Обамы является примером прочного союза для пар по всему миру. С любимой женой Мишель политик поженился в октябре 1992 года. Перед годовщиной образцового брака первая леди США в инстаграм-профиле опубликовала архивное свадебное фото. Кадр подорвал сеть, ведь меньше чем за сутки набрал 2 миллиона лайков.

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Перед камерой Мишель Обама появилась в роскошном свадебном платье с открытыми плечами и с длинной фатой. Образ невеста дополнила изысканными серьгами и макияжем с акцентом на губах, которые выделила помадой персикового цвета.

Рядом с ней за праздничным столом был Барак Обама, который для ответственного дня выбрал официальный черный костюм, белую рубашку и атласную бабочку.

В подписи к ностальгическому сообщению Мишель Обама отметила, что за 28 лет брака поняла, что счастливый союз базируется на честности и добросовестном труде. Только так отношения будут дарить радость и переполнять смыслом каждый день.

Одно могу сказать наверняка: брак требует много труда и честности в отношении к себе и к нашим партнерам,

– написала первая леди США.

Напомним, что за 28 лет брака у Барака Обамы и Мишель Обамы родилось двое дочерей – 22-летняя Малия и 19-летняя Наташа.