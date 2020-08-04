Сегодня, 4 августа, 44-ый президент США Барак Обама празднует 59-летие. По случаю дня рождения любимого Мишель Обама публично поздравила политика и поделилась архивным семейным фото, которое покорило сеть.

Семья бывшего президента США Барака Обамы крайне редко показывает семейную идиллию в сети, однако каждое новое фото вызывает шквал обсуждения по всему миру. Писательница и первая леди Америки Мишель Обама имела большой повод для того, чтобы порадовать публику кадром с дочками и мужем. В 59-й день рождения она поздравила любимого в инстаграме.

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Мишель Обама опубликовала архивный кадр с отдыха. На фото образцовая семья позирует в повседневной одежде – шортах и футболках – на фоне фантастического океана и скалистого берега. Похоже, фотография была сделана во время отдыха много лет назад, ведь дети супругов еще совсем маленькие. Барак Обама держит младшую уже 19-летнюю Наташу на руках, а теперь 22-летнюю Малию обняла мама.

Мишель Обама удержалась от красноречивых поздравлений, однако ее слова умилили сеть. Она намекнула, что скучает по такому простому семейному отдыху, как на этом кадре.

С днем рождения, мой любимый парень. За все хорошие дни, голубое небо и новые приключения,

– написала жена экс-президента США.

Всего за несколько часов это трогательное сообщение набрало рекордные более 2 миллионов лайков и тысячи комментариев. Не только благодарные американцы восхищались семьей Барака Обамы, но и граждане по всему миру приветствовали политика с днем рождения.