Сьогодні, 4 серпня, 44-ий президент США Барак Обама святкує 59-річчя. З нагоди дня народження коханого Мішель Обама публічно привітала політика та поділилась архівним сімейним фото, яке підкорило мережу.

Родина колишнього президента США Барака Обами вкрай рідко показує сімейну ідилію в мережі, проте кожне нове фото викликає шквал обговорення по всьому світу. Письменниця та перша леді Америки Мішель Обама мала неабиякий привід для того, аби потішити публіку кадром з доньками та чоловіком. У 59-й день народження вона привітала коханого в інстаграмі.

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Мішель Обама опублікувала архівний кадр з відпочинку. На фото зразкова родина позує у буденному одязі – шортах та футболках – на тлі фантастичного океану та скелястого берега. Схоже, світлина була зроблена під час відпочинку багато років тому, адже діти подружжя ще зовсім маленькі. Барак Обама тримає молодшу вже 19-річну Наташу на руках, а тепер 22-річну Малію обійняла мама.

Мішель Обама втрималась від розлогих привітань, проте її слова розчулили мережу. Вона натякнула, що сумує за таким простим сімейним відпочинком, як на цьому кадрі.

З днем народження, мій коханий хлопцю. За всі гарні дні, блакитне небо та нові пригоди,

– написала дружина експрезидента США.

Всього за кілька годин цей зворушливий допис набрав рекордні понад 2 мільйони лайків та тисячі коментарів. Не лише вдячні американці захоплювалися сім'єю Барака Обами, а й громадяни по всьому світу вітали політика з днем народження.