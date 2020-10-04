3 октября 44-й президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама праздновали 28 годовщину брака. Супруги чувственно поздравило друг друга в сети и показал трогательные совместные фото, которые растрогали пользователей.

Образцовая пара Барак и Мишель Обама отметила никелевую свадьбу. 28 лет назад они заключили брак и создали крепкую семью, воспитав двух дочерей – 22-летнюю Малию и 19-летнюю Наташу. В инстаграм-профиле политик публично обратился к жене.

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Барак Обама трогательно назвал Мишель любовью всей своей жизни и в который раз признался в чувствах. Он показал фото с женой, на котором позировал в светло-голубой рубашке. Его избранница была одета в приталенное полосатое платье с широким лакированным поясом.

На фотографии супруги склонились друг к другу головами и искренне улыбались. Меньше чем за сутки это сообщение набрало 2,4 миллиона лайков.

Каждый день с Мишель я становлюсь лучшим мужем, лучшим отцом и лучшим человеком. С юбилеем, Мише. Люблю тебя,

– написал президент.

Мишель Обама также не обошла вниманием важную дату и поздравила мужа в инстаграме. Она поделилась новым кадром из семейного альбома. На фото первая леди США с роскошной укладкой и вечерним макияжем позировала в блузе с цветочным принтом и серьгами-кольцами рядом с Бараком Обамой. Он изображен в темной рубашке. Похоже, фото сделано в неформальной атмосфере.

28 лет с другом. Я люблю Барака за его улыбку, характер и сочувствие. Так благодарна, что он мой партнер во всем, чем жизнь испытывает нас,

– призналась Мишель Обама.

Стоит добавить, что в своих поздравлениях супруги обратились к поклонникам накануне президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября. Как Мишель, так и Барак Обама отметили, как важно проголосовать за нового главу государства. Они призвали помочь зарегистрироваться на выборы тем, кто самостоятельно этого сделать не может, и отметили, что для них это лучший подарок на годовщину свадьбы.