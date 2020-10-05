Немецкая актриса и модель Тони Гаррн и английский актер Алекс Петтифер поженились. Влюбленные в течение нескольких лет встречались и узаконили отношения почти через два года после помолвки.

Новоиспеченные супруги поделились первой совместной фотографией в новом статусе на личных страницах в социальных сетях. Романтический кадр быстро разлетелся по сети и очаровал поклонников.

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Алекс Петтифер и Тони Гаррн поженились

Тони и Алекс позировали на фоне красивого осеннего пейзажа. Модель предстала перед камерой в длинном платье бежевого цвета на бретелях. На шее она завязала черный шарф, а сзади видим соломенную шляпу. Волосы знаменитость забрала назад. Алекс позировал рядом с любимой в стильном костюме.

Влюбленные показали обручальные кольца и страстно поцеловались. Они ждали этот незабываемый момент в течение нескольких лет и наконец официально стали мужем и женой.

Теперь ты действительно можешь называть меня женой,

– написала под фото Тони.

Такой же снимок обнародовал и Алекс. Он коротко и трогательно подписал его: "Mr & Mrs Pettyfer".

Что известно об отношениях Алекса Петтифера и Тони Гаррн?

Романтические отношения английского актера Алекса Петтифера и немецкой актрисы и модели Тони Гаррн продолжаются уже на протяжении нескольких лет. Влюбленные обручились в 2019 году, на Рождество. После этого они наслаждались статусом невест и готовились к узакониванию отношений. 4 октября 2020 года стало известно об их бракосочетании. Пока не сообщается, будет ли у пары громкая свадьба.