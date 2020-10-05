Нидерландский исполнитель и победитель песенного конкурса Евровидение-2019 Дункан Лоуренс получил предложение руки и сердца от своего любимого Джордана Гарфилда. Пара начала встречаться в начале этого года.

26-летний исполнитель поделился радостной вестью в своем инстраграм. Мужчина показал в инстаграм-сторис свою руку с обручальным кольцом и написал: "Я тебя люблю, Джордан Гарфилд".

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Дункану Лоуренсу сделал предложение бойфренд / Instagram-Stories / @itsduncanlaurence

Бойфренд певца также оставил в своих инстаграм-сторис совместный снимок с любимым и написал: "Я попросил Дункана Лоуренса выйти за меня и он ответил "да ". Я еще не был таким счастливым в своей жизни. Я женюсь на добрейшем, умнейшем, гениальнейшем, талантливом и красивом мужчине. И также я женюсь на лучшем друге".



Джордан Гарфилд и Дункан Лоуренс / Instagram / @jordandelivers

Стоит добавить, что Дункан Лоуренс является бисексуалом. На пресс-конференции перед финалом Евровидения мужчина заявил, что: "Я больше, чем просто художник, я человек, я живое существо, я бисексуал, я музыкант, я отстаиваю это. И я горжусь тем, что получаю возможность показать себя таким, какой я есть". В Сети отмечают, что у победителя Евровидения-2019 из Нидерландов был роман с мужчиной, но в сентябре 2019-го они разошлись. С Гарфилдом артист начал встречаться в начале этого года. Что интересно, в своем инстаграм Дункан не афишировал отношения с бойфрендом, зато Джордан публиковал романтические фото с любимым последние несколько месяцев. На странице у Гарфилда отмечается, что мужчина является автором песен.