Популярна блогерка, дружина телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова відсвяткувала дівич-вечір. Закохані офіційно зареєстрували стосунки ще в травні, проте гучне святкування відбудеться 12 серпня.

Даша Квіткова активно ділиться подіями з особистого життя на особистій сторінці в інстаграмі. Її мільйонна аудиторія підписників з нетерпінням чекає дня весілля. Цей момент стане ще одним етапом у стосунках Даші та Нікіти, а поки що дівчина відсвяткувала останню холостяцьку вечірку.

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Блогерка організувала для подруг поїздку в спекотний Єгипет. Там вони насолоджувалися теплими літніми днями, засмагали та відпочивали. Під час активної підготовки до весілля такі дні просто необхідні. Вони допомагають набратися сил для відповідального дня, щоб виглядати неперевершено. Даша разом із дівчатами протягом трьох днів чудово проводили час у прекрасній компанії на березі Червоного моря.

"Було дуже багато сміху, були танці (звісно, що до півночі, а потім ми, як попелюшки бігли до подушки) і багато розмов про дівоче. Саме так я уявляла свій дівчи-вечір. Нічого зайвого, без алкогольних вечірок до ранку і чужих оголених чоловіків", – поділилася Квіткова.

Дівчина подякувала подругам за те, що кожна з них є в її житті. Подякувала за те, що вони усі кардинально різні. Бо завдяки цій різниці у них є неймовірна можливість розглядати життя із різних ракурсів та незкінченно навчатися одна в одної.

Вже 12 серпня прихильники зіркової пари Квіткової і Добриніна спостерігатимуть за одним із найважливіших днів у їхньому спільному житті. Романтична історія, що розпочалася на проєкті "Холостяк" має дивовижне продовження у вигляді щасливої сімейної пари.