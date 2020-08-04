Переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" та дружина Нікіти Добриніна днями шокувала зізнанням про анорексію. Даша Квіткова відверто розповіла, що остаточну крапку в несприйнятті себе поставив саме романтичний проєкт, а компліменти коханого додають впевненості щодня.

Останні дописи в інстаграмі блогерка Даша Квіткова присвятила темі свого критичного схуднення. Підлітком вона пройшла через анорексію та нервову булімію. Впродовж чотирьох років вона обмежувала свій раціон й навіть боялась їсти, адже після кожного прийому відправлялася у вбиральню.

​До теми Особисте пекло тривало чотири роки: Даша Квіткова шокувала зізнанням про анорексію

Дівчина зізналась, що під час виснажливого періоду в житті мала стосунки з бойфрендом. Хлопець ніяк не рятував кохану від харчового розладу, натомість вказуючи на двері вбиральні після спільних обідів чи сніданків. Даша Квіткова зізналась, що він просто змирився з її проблемою й сприймав це як належне.

"Холостяк" врятував Квіткову від анорексії

Остаточно комплекси Даша поборола лише на реаліті-шоу. Її ставлення до себе змінилось після того, як Нікіта Добринін вручив їй першу троянду. З першого тижня зйомок вона сама купувала їжу та поступово відновлювалася. Дівчина перестала лаяти себе та щодня переконувала, що сьогодні вона виглядає приголомшливо.

Як тільки я опинилася в чотирьох стінах, без телефону, телевізора, книг і всього зовнішнього зв'язку, я пішла на поправку. Я сиділа в кімнаті одна, чи не гортала стрічку інстаграма, не бачила всіх фотографій моделей і стереотипів, які так і кричать тобі, як потрібно виглядати. Мені захотілося жити нормально,

– пригадала Квіткова.

"Холостяк" Нікіта Добринін також відіграв важливу роль у поверненні блогерки до повноцінного життя. Адже ведучий не скупився на компліменти та захоплювався красою дівчини. За три місяці на проєкті вона повністю поміняла своє ставлення до їжі, а на фінальному побаченні "наминала пасту карбонара".

Як Нікіта Добринін реагує на проблеми коханої

Чоловік Даші Квіткової знає про кожне "хворе місце" дружини й те, через що їй довелось пройти з 15-річного віку. Тому він засипає її компліментами щодня: "Немає жодного дня, щоб він не зробив мені комплімент про фігуру і про мене загалом. Він любить в мені навіть те, що я вважала недоліком".

Зараз дівчині подобається, як вона виглядає. Вона може їсти вафельний торт зі згущеним молоком опівночі й не шкодувати про це, адже у форму повертається завдяки здоровому харчуванню і тренуванням. Даша Квіткова все ще не може їсти великі порції та важку їжу, проте більше не виснажує себе голодом.