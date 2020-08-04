Победительница 9 сезона шоу "Холостяк" и жена Никиты Добрынина на днях шокировала признанием об анорексии. Даша Квиткова откровенно рассказала, что окончательную точку в неприятии себя поставил именно романтический проект, а комплименты любимого добавляют уверенности ежедневно.

Последние записи в инстаграме блогерша Даша Квиткова посвятила теме своего критического похудения. Подростком она прошла через анорексию и нервную булимию. В течение четырех лет она ограничивала свой рацион и даже боялась есть, ведь после каждого приема отправлялась в туалет.

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Девушка призналась, что во время изнурительного периода в жизни имела отношения с бойфрендом. Парень никак не спасал любимую от пищевого расстройства, взамен указывая на дверь уборной после совместных обедов или завтраков. Даша Квиткова призналась, что он просто смирился с ее проблемой и воспринимал это как должное.

"Холостяк" спас Квитковую от анорексии

Окончательно комплексы Даша поборола только на реалити-шоу. Ее отношение к себе изменилось после того, как Никита Добрынин вручил ей первую розу. С первой недели съемок она сама покупала еду и постепенно восстанавливалась. Девушка перестала ругать себя и ежедневно убеждала, что сегодня она выглядит потрясающе.

Как только я оказалась в четырех стенах, без телефона, телевизора, книг и всей внешней связи, я пошла на поправку. Я сидела в комнате одна, не листала ленту инстаграма, не видела всех фотографий моделей и стереотипов, которые так и кричат ​​тебе, как нужно выглядеть. Мне захотелось жить нормально,

– вспомнила Квиткова.

"Холостяк" Никита Добрынин также сыграл важную роль в возвращении блогерши к полноценной жизни. Ведь ведущий не скупился на комплименты и восхищался красотой девушки. За три месяца на проекте она полностью поменяла свое отношение к еде, а на финальном свидании "наминала пасту карбонара".

Как Никита Добрынин реагирует на проблемы любимой

Мужчина Даши Квитковой знает о каждом "больном месте" жены и то, через что ей пришлось пройти с 15-летнего возраста. Поэтому он засыпает ее комплиментами каждый день: "Нет ни одного дня, чтобы он не сделал мне комплимент о фигуре и обо мне в целом. Он любит во мне даже то, что я считала недостатком".

Сейчас девушке нравится, как она выглядит. Она может есть вафельный торт со сгущенным молоком в полночь и не жалеть об этом, ведь в форму возвращается благодаря здоровому питанию и тренировкам. Даша Квиткова все еще не может есть большие порции и тяжелую пищу, однако больше не изнуряет себя голодом.