Украинский блогер, жена телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова ошеломила поклонников откровенным рассказом. Оказалось, что в подростковом возрасте девушка очень похудела и врачи поставили ей диагноз – анорексия. Что Даше пришлось пережить в течение четырех лет – читайте дальше.

Даша Квиткова призналась: ее возмущает тот факт, что каждой девушке приходится доказывать, что она красивая. В современном обществе трудно чувствовать себя комфортно, если у тебя нет модельных параметров, потому что некоторые люди считают, что могут осудить или упрекнуть за несколько лишних килограммов. На личной инстаграм-странице блогер призналась, что почувствовала это все на себе.

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Даша редко рассказывала, до чего доводили те, кто постоянно замечал, что у нее бедра не того размера. Слова осуждения в ее адрес поступали от ровесников. И в 15 лет ее стабильное психическое состояние резко ухудшилось. Единственное, что она могла сделать – остановить слезы, лившиеся рекой, и прекратить есть. Квиткова объявила бойкот еде, который длился в течение месяца. Каждый ломтик хлеба, кусочек мяса или других продуктов она воспринимала как врага своего тела.

Через месяц Даша попыталась съесть немного каши. Тогда она поняла, что организм больше не воспринимает еду. Начались многочисленные проблемы со здоровьем. Врачи поставили диагноз – анорексия.

Да, я похудела на 11 килограммов. Да, я нравилась себе, глядя в зеркало, но вся эта ситуация того не стоит,

– призналась блогер.

Борьба Даши Квитковой с анорексией

Даша призналась, что позже началось самое страшное: она боялась есть, боялась еды, был страх, что вернутся былые параметры. Этот ад продолжался в течение четырех лет. Сидя на работе, каждый раз, когда она ела, после отправлялась в уборную. Там она плакала, потому что не могла остановиться. За ужином дома дрожали руки. Квиткова ругала себя за каждую ложку салата, которую съела. А после этого бежала становиться на весы с надеждой, что цифра не изменилась

Я чувствовала, как разрываются сердца моих родных и мое. В конце концов я начала лгать не только родителям, что все хорошо, но и самой себе,

– рассказала Квиткова.

В 19 лет ситуация улучшилась. Самооценка девушки тогда была нормальной, она пыталась адекватно относиться к себе, однако с едой тогда еще не дружила. Каждая съемка в нижнем белье, в которой Даша принимала участие как модель, давалась очень тяжело, ведь она видела все недостатки своего тела. Однако в то время у нее была огромная аудитория подписчиков. 200 тысяч фолловеров, которые писали комплименты, слова поддержки и очень помогали этим. Квиткова призналась, что окончательно отбросить все свои комплекты и полюбить себя такой, какая есть, ей помог проект "Холостяк". В следующем сообщении она пообещала рассказать, как именно он повлиял на нее и что изменил.