Особисте пекло тривало чотири роки: Даша Квіткова шокувала зізнанням про анорексію
Українська блогерка, дружина телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова приголомшила шанувальників відвертою розповіддю. Виявилося, що у підлітковому віці дівчина дуже схудла і лікарі поставили їй діагноз – анорексія. Що Даші довелося пережити протягом чотирьох років – читайте далі.
Даша Квіткова зізналася, її обурює той факт, що кожній дівчині доводиться доказувати, що вона красива. У сучасному суспільстві важко відчувати себе комфортно, якщо в тебе немає модельних параметрів, бо деякі люди вважають, що можуть засудити чи дорікнути за декілька зайвих кілограмів. На особистій інстаграм-сторінці блогерка зізналася, що відчула це все на собі.
Читайте також Нікіта Добринін напередодні весілля поділився секретом щасливих стосунків з Дашею Квітковою
Даша рідко розповідала, до чого доводили ті, хто постійно зауважував, що у неї бедра не того розміру. Слова осуду на її адресу надходили від дітей. І в 15 років її стабільний психічний стан різко погіршився. Єдине, що вона могла зробити – зупинити сльози, що лилися рікою, та припинити їсти. Квіткова оголосила бойкот їжі, який тривав протягом місяця. Кожну скибку хліба, кусочок м'яса чи інших продуктів вона сприймала, як ворога свого тіла.
Через місяць Даша спробувала з'їсти трішки каші. Тоді вона зрозуміла, що організм більше не сприймає їжу. Розпочалися численні проблеми зі здоров'ям. Лікарі поставили діагноз – анорексія.
Так, я схудла на 11 кілограмів. Так, я подобалася собі, дивлячись в дзеркало, але вся ця ситуація того не варта,
– зізналася блогерка.
Боротьба Даші Квіткової з анорексією
Я відчувала, як розриваються серця моїх рідних та моє. Врешті-решт я почала брехати не тільки батькам, що все добре, а й самій собі,
– розповіла Квіткова.