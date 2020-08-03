Українська блогерка, дружина телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова приголомшила шанувальників відвертою розповіддю. Виявилося, що у підлітковому віці дівчина дуже схудла і лікарі поставили їй діагноз – анорексія. Що Даші довелося пережити протягом чотирьох років – читайте далі.

Даша Квіткова зізналася, її обурює той факт, що кожній дівчині доводиться доказувати, що вона красива. У сучасному суспільстві важко відчувати себе комфортно, якщо в тебе немає модельних параметрів, бо деякі люди вважають, що можуть засудити чи дорікнути за декілька зайвих кілограмів. На особистій інстаграм-сторінці блогерка зізналася, що відчула це все на собі.

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Даша рідко розповідала, до чого доводили ті, хто постійно зауважував, що у неї бедра не того розміру. Слова осуду на її адресу надходили від дітей. І в 15 років її стабільний психічний стан різко погіршився. Єдине, що вона могла зробити – зупинити сльози, що лилися рікою, та припинити їсти. Квіткова оголосила бойкот їжі, який тривав протягом місяця. Кожну скибку хліба, кусочок м'яса чи інших продуктів вона сприймала, як ворога свого тіла.

Через місяць Даша спробувала з'їсти трішки каші. Тоді вона зрозуміла, що організм більше не сприймає їжу. Розпочалися численні проблеми зі здоров'ям. Лікарі поставили діагноз – анорексія.

Так, я схудла на 11 кілограмів. Так, я подобалася собі, дивлячись в дзеркало, але вся ця ситуація того не варта,

– зізналася блогерка.

Боротьба Даші Квіткової з анорексією

Даша зізналася, що пізніше розпочалося найстрашніше: вона боялася їсти, боялася їжі, був страх, що повернуться минулі параметри. Це пекло тривало протягом чотирьох років. Сидячи на роботі, щоразу, коли вона їла, відправлялася у вбиральню. Там вона плакала, бо не могла зупинитися. Вечеряючи вдома, тремтіли руки. Квіткова сварила себе за кожну ложку салату, яку з'їла. А після цього бігла ставати на ваги з надією, що цифра не змінилася

Я відчувала, як розриваються серця моїх рідних та моє. Врешті-решт я почала брехати не тільки батькам, що все добре, а й самій собі,

– розповіла Квіткова.

У 19 років ситуація покращилася. Самооцінка дівчини тоді була нормальною, вона намагалася адекватно ставитися до себе, проте з їжею тоді ще не дружила. Кожна зйомка у нижній білизні, у якій Даша брала участь як модель, давалася дуже важко, адже вона бачила усі недоілки свого тіла. Проте в той час у неї була величезна аудиторія підписників. 200 тисяч фоловерів, які писали компліменти, слова підтримки і дуже допомагали цим. Квіткова зізналася, що остаточно відкинути усі свої комплекти та полюбити себе такою, яка є, їй допоміг проєкт "Холостяк". У наступному дописі вона пообіцяла розповісти, як саме він вплинув на неї та що змінив.