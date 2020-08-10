Популярная блогер, жена телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова отпраздновала девичник. Влюбленные официально зарегистрировали отношения еще в мае, однако шумное празднование состоится 12 августа.

Даша Квиткова активно делится событиями из личной жизни на своей странице в инстаграме. Ее миллионная аудитория подписчиков с нетерпением ждет дня свадьбы. Этот момент станет еще одним этапом в отношениях Даши и Никиты, а пока что девушка отпраздновала последнюю холостяцкую вечеринку.

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Блогер организовала для подруг поездку в жаркий Египет. Там они наслаждались теплыми летними днями, загорали и отдыхали. Во время активной подготовки к свадьбе такие дни просто необходимы. Они помогают набраться сил для ответственного дня, чтобы выглядеть непревзойденно. Даша вместе с девушками в течение трех дней замечательно проводили время в прекрасной компании на берегу Красного моря.

"Было очень много смеха, были танцы (конечно, до полуночи, а потом мы, как золушки бежали к подушке) и много разговоров о девичьем. Именно так я представляла свой девчник. Ничего лишнего, без алкогольных вечеринок до утра и чужих обнаженных мужчин", – поделилась Квиткова.

Девушка поблагодарила подруг за то, что каждая из них есть в ее жизни. Поблагодарила за то, что они все кардинально разные. Потому что благодаря этой разнице у них есть невероятная возможность рассматривать жизнь с разных ракурсов и бесконечно учиться друг у друга.

Уже 12 августа поклонники звездной пары Квитковой и Добрынина будут наблюдать за одним из важнейших дней в их совместной жизни. Романтическая история, начавшаяся на проекте "Холостяк", имеет удивительное продолжение в виде счастливой семейной пары.