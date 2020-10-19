Днями відбулась світова прем'єра спортивної драми "Із зав’язаними очима" від українського режисера Тараса Дроня. І стрічка одразу ж відзначилась успіхом: фільм здобув перемогу на Варшавському кінофестивалі.

Результати Варшавського кінофестивалю

Про це автори проєкту оголосили у фейсбуці. Повідомляється, що фільм "Із зав'язаними очима" здобув першість у конкурсній програмі дебютантів Competition 1-2 на Варшавському кінофестивалі.

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Відомо, що на перемогу претендували 15 стрічок. Та приз журі вирішили віддати режисеру Тарасу Дроню. Окрім пам'ятної статуетки, українці отримали грошову винагороду в розмірі 10 тисяч злотих (понад 73 тисячі гривень).

"Ми дякуємо всім, хто вірив і не вірив у наш проєкт. Це великий крок як для нас самих, так і всього українського кіно. У Варшаві відбулося чотири покази нашої картини. Q&A після показу тривав понад 30 хвилин, і навіть після його закінчення глядачі не хотіли відпускати авторів. Тому завершували бесіду вже поза межами глядацького залу", – розповіли режисер фільму Тарас Дронь та продюсерка Валерія Сочивець.

Представники Варшавського кінофестивалю вирішили не відмовлятись від урочистої церемонії нагородження. 18 жовтня лауреати кіноподії отримали престижні відзнаки. Захід відбувся з дотриманням карантинних норм, що видно на фото, які опублікував Тарас Дронь, Валерія Сочивець і співсценарист фільму Якуб Присяк. Українці сиділи на церемонії в масках та зберігали соціальну дистанцію з іншими представниками світової кіноіндустрії.



Фільм "Із зав'язаними очима" став лауреатом Варшавського кінофестивалю / Фото Facebook / @ Blindfold.kino



Валерія Сочивець одягнула вишиванку на церемонію нагородження / Фото Facebook / @ Blindfold.kino

"Із зав'язаними очима": сюжет фільму

Спортивна драма розповідає про українку Юлю, яка є перспективною спортсменкою боїв без правил. Війна на Донбасі відбирає у неї дорогу людину: на фронті помирає її наречений. Юля не має наміру бути вдовою героя, як диктує їй українське суспільство. Вона хоче відбудувати своє життя, а тому знаходить сили, щоб покинути спорт та почати нові стосунки.

Світова прем'єра драми "Із зав'язаними очима" відбулась на Варшавському кінофестивалі. Це не перша перемога стрічки: у 2019 році фільм був лауреатом кінофестивалю "Молодість".

Дивіться трейлер до фільму "Із зав'язаними очима": відео