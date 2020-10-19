На днях состоялась мировая премьера спортивной драмы "с завязанными глазами" от украинского режиссера Тараса Дроня. И лента сразу же отметилась успехом: фильм одержал победу на Варшавском кинофестивале.

Результаты Варшавского кинофестиваля

Об этом авторы проекта объявили в фейсбуке. Сообщается, что фильм "С завязанными глазами" получил первенство в конкурсной программе дебютантов Competition 1-2 на Варшавском кинофестивале.

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Известно, что на победу претендовали 15 лент. И приз жюри решили отдать режиссеру Тарасу Дроню. Кроме памятной статуэтки, украинцы получили денежное вознаграждение в размере 10 тысяч злотых (более 73 тысяч гривен).

"Мы благодарим всех, кто верил и не верил в наш проект. Это большой шаг как для нас самих, так и всего украинского кино. В Варшаве состоялось четыре показа нашей картины. Q&A после показа длился более 30 минут, и даже после его окончания зрители не хотели отпускать авторов. Поэтому завершали беседу уже за пределами зрительного зала", - рассказали режиссер фильма Тарас Дронь и продюсер Валерия Сочивец.

Представители Варшавского кинофестиваля решили не отказываться от торжественной церемонии награждения. 18 октября лауреаты кинособытия получили престижные награды. Мероприятие состоялось с соблюдением карантинных норм, что видно на фото, которые опубликовал Тарас Дронь, Валерия Сочивец и сосценарист фильма Якуб Присяк. Украинцы сидели на церемонии в масках и сохраняли социальную дистанцию с другими представителями мировой киноиндустрии.



Валерия Сочивец надела вышиванку на церемонию награждения / Фото Facebook / @Blindfold.kino

"С завязанными глазами": сюжет фильма

Спортивная драма рассказывает об украинке Юле, которая является перспективной спортсменкой боев без правил. Война на Донбассе отбирает у нее дорогого человека: на фронте умирает ее жених. Юля не намерена быть вдовой героя, как диктует ей общество. Она хочет отстроить свою жизнь, а потому находит силы, чтобы покинуть спорт и начать новые отношения.

Мировая премьера драмы "с завязанными глазами" состоялась на Варшавском кинофестивале. Кроме этого, в 2019 году фильм победил на кинофестивале "Молодость".

Смотрите трейлер к фильму "с завязанными глазами": видео