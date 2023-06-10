Підійдуть усім: перелік 20 найкрасивіших та наймилозвучніших імен для дівчат

10 червня 2023, 13:05
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Про те, яке жіноче ім'я краще, можна сперечатися довго, бо кожен має свої смаки та вподобання. Ми підібрали загальний перелік імен, які є милозвучними та приємними.

У питанні вибору імен можна керуватися різними факторами. Це суб'єктивне бачення, бо кожному може подобатись різне. 24 Канал намагався підібрати красиві жіночі імена, які сподобаються всім.

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Перелік і значення гарних жіночих імен

  • Ольга – "присвячена", "священна","свята".
  • Катерина – "вічно чиста".
  • Наталія – "благословенна" або "різдвяна".
  • Юлія – "пухнаста", "хвиляста", "кучерява".
  • Поліна – "сонячна".
  • Дарина – "дарована Богом", "подарунок".
  • Вероніка – "та, що приносить перемогу".
  • Христина – "християнка", "віддана Христу".
  • Олена – "світоч", "смолоскип".
  • Богдана – "Богом дана".
  • Софія – "мудрість", "розум".
  • Марія – "сумна", "вперта", "самостійна".
  • Вікторія – "перемога".
  • Анастасія – "воскресіння" або "повернення до життя".
  • Олександра – "захисниця", "надія", "відважна".
  • Аліса – "благородний образ", "благородне походження".
  • Єлизавета – "присяга", "Богом присягаюсь".
  • Уляна – "щастя".
  • Валерія – "міцна".
  • Софія "мудрість", "розум".

Автор: Вікторія Козар