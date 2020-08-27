33-річна українська співачка вразила шанувальників пікантним фото. Настя Каменських постала у розкішній ванній у напівпрозорому пеньюарі, який одягла на голе тіло без білизни.

Настя Каменських є однією з найсміливіших зірок українського шоу-бізу, які не соромляться провокувати уяву публіки відвертими образами. В інстаграмі вона показала домашній look, який завів мережу та менше ніж за добу набрав понад 100 тисяч лайків.

До теми Настя Каменських повністю оголилася перед камерою: гаряче фото

Співачка постала у ванній кімнаті власного заміського будинку, інтер'єр якого виконаний з розкішшю. Вона з'явилась перед камерою без косметики з високим пучком на голові, готуючись до релаксу у ванній. На Насті Каменських лише чорний пеньюар з прозорими мереживними вставками. Білизну одягати знаменитість не стала.

Артистка еротично поставила ногу на краєчок ванни, оголивши її для того, аби нанести скраб. Завдяки пікантній позі шанувальники можуть розгледіти пружні апетитні сідниці зірки.

Пеньюар на запах має й відверте глибоке декольте, проте груди без бюстгальтера Настя Каменських прикрила рукою. Загалом вона виглядала надзвичайно сексуально й звабливо.



Настя Каменських у пеньюарі на голе тіло / Фото Instagram / @kamenskux