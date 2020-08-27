33-летняя украинская певица поразила поклонников пикантным фото. Настя Каменских предстала в роскошной ванной в полупрозрачном пеньюаре, который надела на голое тело без белья.

Настя Каменских является одной из самых смелых звезд украинского шоу-биза, которые не стесняются провоцировать воображение публики откровенными образами. В инстаграме она показала домашний look, который завел сеть и меньше чем за сутки набрав более 100 тысяч лайков.

До того Настя Каменских полностью обнажилась перед камерой: горячее фото

Певица предстала в ванной комнате собственного загородного дома, интерьера которого выполнен с роскошью. Она появилась перед камерой без косметики с высоким пучком на голове, готовясь к релаксу в ванной. На Насте Каменских лишь черный пеньюар с прозрачными кружевными вставками. Белье надевать знаменитость не стала.

Артистка эротично поставила ногу на краешек ванны, обнажив ее для того, чтобы нанести скраб. Благодаря пикантной позе поклонники могут разглядеть упругие аппетитные ягодицы звезды.

Пеньюар имеет и откровенное декольте, однако груди без бюстгальтера Настя Каменских прикрыла рукой. В целом она выглядела чрезвычайно сексуально и обольстительно.



Настя Каменских в пеньюаре на голое тело / Фото Instagram / @kamenskux