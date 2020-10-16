Знаменита голлівудська актриса Пенелопа Крус з легкістю погоджується на експерименти з іміджем задля ролі. Білявка, брюнетка чи шатенка: якою тільки не поставала у стрічці ця красуня.

Днями Пенелопа Крус оголосила в інстаграмі про завершення зйомок нової драми "Офіційний конкурс". Актриса вирішила показати прихильникам, як виглядатиме її героїня у стрічці.

Цікаво Пенелопа Крус ледь не потрапила у політичний скандал через постер до фільму

І перші фото зі зйомок приголомшили користувачів мережі. Пенелопа Крус постане з хімічною завивкою, яка була популярна у 1990-их.



Пенелопа Крус у новій драмі / Фото Instagram / @penelopecruzoficial

Відомо, що Пенелопа Крус зіграє роль Лоли Куевас – ексцентричної режисерки, яка на кошти багатія знімає фільм. Мільйонер хоче прославитись завдяки цій стрічці, а от авторка відео прагне показати двох кардинально різних чоловіків у кадрі.

"Минулого тижня ми закінчили зйомки "Офіційний конкурс", і, попри безліч перешкод, це був неймовірний досвід. Ось кілька фотографій нестерпної режисерки Лоли Куевас і її великих акторів Івана і Фелікса… Ми зробили це! Хай живе кіно! Мені дуже пощастило бути частиною професії, яку я люблю все більше і більше з кожним днем. Дякую!" – написала Пенелопа Крус.

Окрім цієї запальної красуні, глядачі побачать у фільмі Антоніо Бандераса та Оскара Мартінеса. Драма має вийти на екран у 2021 році.



Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас на зйомках драми / Фото Instagram / @penelopecruzoficial



Новий фільм "Офіційний конкурс" / Фото Instagram / @penelopecruzoficial



Пенелопа Крус показала кадри з нового фільму / Фото Instagram / @penelopecruzoficial