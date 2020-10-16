Знаменитая голливудская актриса Пенелопа Крус с легкостью соглашается на эксперименты с имиджем ради роли. Блондинка, брюнетка или шатенка: какой только не появлялась в ленте эта красавица.

На днях Пенелопа Крус объявила в инстаграме о завершении съемок новой драмы "Официальный конкурс". Актриса решила показать поклонникам, как будет выглядеть ее героиня в фильме.

Интересно Пенелопа Крус едва не попала в политический скандал из-за постера к фильму

И первые фото со съемок ошеломили пользователей сети. Пенелопа Крус появится с химической завивкой, которая была популярна в 1990-х.



Пенелопа Крус в новой драме / Фото Instagram / @penelopecruzoficial

Известно, что Пенелопа Крус сыграет роль Лолы Куэвас – эксцентричного режиссера, которая на средства богача снимает фильм. Миллионер хочет прославиться благодаря этой ленте, а вот автор видео стремится показать двух кардинально разных мужчин в кадре.

"На прошлой неделе мы закончили съемки "Официальный конкурс", и, несмотря на множество препятствий, это был невероятный опыт. Вот несколько фотографий невыносимого режиссера Лолы Куэвас и ее великих актеров Ивана и Феликса... Мы сделали это! Да здравствует кино! Мне очень повезло быть частью профессии, которую я люблю все больше и больше с каждым днем. Спасибо! " – написала Пенелопа Крус.

Кроме этой зажигательной красавицы, зрители увидят в фильме Антонио Бандераса и Оскара Мартинеса. Драма должна выйти на экран в 2021 году.



Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на съемках драмы / Фото Instagram / @penelopecruzoficial

Новый фильм "Официальный конкурс"​/ Фото Instagram / @penelopecruzoficial



Пенелопа Крус показала кадры из нового фильма / Фото Instagram / @penelopecruzoficial