Знаменита українська виконавиця ONUKA (Ната Жижченко) у День знань поділилась, чому для неї школа була справжнім випробуванням попри її намагання бути найкращою на уроках.

35-річна солістка гурту ONUKA зізналась, що її "альма-матер" свого часу "перетворилась для неї в пекло Данте" і стала найстрашнішим етапом її життя. Їй досі сняться сни, як вона сидить за першою партою і її викликають до дошки. Незважаючи на виступи перед кількома тисячами глядачів, ніщо у неї не викликало такого стресу, як відповіді біля дошки.

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"Я навчалась у школі, в якій проводили по 7-8 уроків шість днів на тиждень. Після занять я йшла додому і робила завдання ледь не до півночі. Я була дуже сумлінною, боялася раптом чогось не знати. Жодного разу не було такого, щоб я не виконала домашнє завдання, жодного! Мені вже й самі батьки говорили, що досить вчитись, виганяли погуляти, а я сиділа і говорила, що ще не все зробила. Сказати, що до 11-го класу я дуже видихлась, – це применшення", – поділилась Жижченко.

Незважаючи на це, артистка ні про що не шкодує, адже у школі отримала неймовірну кількість знань, особливо вона дякує за урок української мови та літератури, який вона дуже любила. Також дякує за досконале вивчення англійської, через що у свої 15-ть вона могла вільно говорити іноземною мовою і синхронно перекладати.

Але в той же час, я б ніколи не хотіла, щоб моя дитина пережила подібний стрес. Не хочу, щоб кожний виклдач став свого роду диктатором, який вимагав би досконалі знання предмету, чи щоб навчальний заклад примушував ходити до школи у формі, а, не приведи Господь, прийдеш без неї, то не встигнеш прийти до тями, як будеш на півшляху додому, щоб переодягнутись,

– висловила свої думки артистка.

На противагу їй, її чоловік – Євген Філатов (лідер гурту The Maneken) має про школу зовсім протилежні спогади: він розповідав їй про круті, легкі, веселі моменти та історії: "Його шкільне життя пройшло абсолютно безтурботно, він кайфував". Також співачка вирішила поцікавитсь у своїх прихильників, що вони думають про українські школи та їхні шкількі роки. Зокрема, зірка залишила миловидне фото, ймовірно, з 1 вересня у 1 класі, де зосереджено дивиться у камеру і тримає книжку "Буквар".



Солістка ONUKA в дитинстві / Instagram / @onukaofficial