Знаменитая украинская исполнительница ONUKA (Ната Жижченко) в День знаний поделилась, почему для нее школа была настоящим испытанием несмотря на ее попытки быть лучшей на уроках.

35-летняя солистка группы ONUKA призналась, что ее "альма-матер" в свое время "превратилась для нее в Ад Данте" и стала самым страшным этапом ее жизни. Ей до сих пор снятся сны, как она сидит за первой партой и ее вызывают к доске. Несмотря на выступления перед несколькими тысячами зрителей, ничто у нее не вызывало такого стресса, как ответы у доски.

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"Я училась в школе, в которой проводили по 7-8 уроков шесть дней в неделю. После занятий я шла домой и делала задания чуть ли не до полуночи. Я была очень добросовестной, боялась вдруг чего-то не знать. Ни разу не было такого, чтобы я не выполнила домашнее задание, ни одного! Мне уже и сами родители говорили, что хватит учиться, выгоняли погулять, а я сидела и говорила, что еще не все сделала. Сказать, что к 11-му классу я очень выдохлась, – это преуменьшение", – поделилась Жижченко.

Несмотря на это, артистка ни о чем не жалеет, ведь в школе получила невероятное количество знаний, особенно она благодарит за урок украинского языка и литературы, который она очень любила. Также благодарит за совершенное изучение английского, из-за чего в свои 15 она могла свободно говорить на иностранном языке и синхронно переводить.

Но в то же время, я бы никогда не хотела, чтобы мой ребенок пережил подобный стресс. Не хочу, чтобы каждый преподаватель стал своего рода диктатором, который требовал бы совершенные знания предмета, или чтобы учебное заведение заставляло ходить в школу в форме, а, не приведи Господь, придешь без нее, то не успеешь прийти в себя, как будешь на полпути домой, чтобы переодеться,

– высказала свои мысли артистка.

В противовес ей, ее муж – Евгений Филатов (лидер группы The Maneken) – приводит про школу совсем противоположные воспоминания: он рассказывал ей о крутых, легких, веселых моментах и истории: "Его школьная жизнь прошла совершенно безмятежно, он кайфовал". Также певица решила поинтересоваться у своих поклонников, что они думают об украинских школах и их годах. В частности, звезда оставила миловидное фото, вероятно, с 1 сентября в 1 классе, где сосредоточенно смотрит в камеру и держит книгу "букварь".



Солистка ONUKA в детстве / Instagram / @onukaofficial