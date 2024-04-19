Останніми роками рідні та друзі полюблять обирати або створювати патріотичні побажання для іменинника. Це нагадує, що Україна досі бореться за свою свободу. Декілька таких привітань зробив LifeStyle 24.

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Патріотичні привітання з днем народження

Сьогодні, у твоє особисте свято, бажаю бути щасливим, міцним і незламним, як наша незалежна держава. З днем народження!

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Вітаю з днем народження! Зараз Україна переживає страшні часи, тому гучно святкувати зовсім не хочеться. Однак бажаю тобі провести цей день у колі найближчих людей. Мирного неба над головою та перемоги.

Добірка патріотичних привітань / Фото Unsplash

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З днем народження, (ім'я)! Нехай найзаповітніші мрії збуваються у вільній і незалежній Україні. Будь сильним і відважним, як наші предки, і ніколи не забувай, що ти – гордий українець.

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Нехай кожен крок буде наповнений патріотизмом і любов'ю до України. Ти – наша надія на хороше майбутнє, тому завжди будь сильним!

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З днем народження, друже! Нехай твоя доля буде така ж ясна і благословенна, як наш сонячний прапор. Живи й процвітай у рідній Україні.

Добірка патріотичних привітань / Фото Unsplash

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Вітаю з днем народження, (ім'я)! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для любові до рідної землі, для гордості за нашу країну і для віри в її майбутнє!

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Вітаю зі святом! Бажаю незгасної радості, щирих усмішок та море позитивних емоцій. Нехай кожен момент твого життя буде сповнений кохання та успіхів. Нехай збуваються всі мрії. Будь щасливим і люби нашу рідну Україну!