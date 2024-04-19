В последние годы родные и друзья любят выбирать или создавать патриотические пожелания для именинника. Это напоминает, что Украина до сих пор борется за свою свободу. Несколько таких поздравлений сделал LifeStyle 24.

Сохраняйте Для мужчины, который на войне: трогательные поздравления с днем рождения

Патриотические поздравления с днем рождения

Сегодня, в твой личный праздник, желаю быть счастливым, крепким и несокрушимым, как наше независимое государство. С днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения! Сейчас Украина переживает страшные времена, поэтому громко праздновать совсем не хочется. Однако желаю тебе провести этот день в кругу самых близких людей. Мирного неба над головой и победы.

Подборка патриотических поздравлений / Фото Unsplash

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С днем рождения, (имя)! Пусть самые заветные мечты сбываются в свободной и независимой Украине. Будь сильным и отважным, как наши предки, и никогда не забывай, что ты – гордый украинец.

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Пусть каждый шаг будет наполнен патриотизмом и любовью к Украине. Ты – наша надежда на хорошее будущее, поэтому всегда будь сильным!

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С днем рождения, друг! Пусть твоя судьба будет такая же ясная и благословенная, как наш солнечный флаг. Живи и процветай в родной Украине.

Подборка патриотических поздравлений / Фото Unsplash

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Поздравляю с днем рождения, (имя)! Пусть в твоей жизни всегда будет место для любви к родной земле, для гордости за нашу страну и для веры в ее будущее!

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Поздравляю с праздником! Желаю неугасающей радости, искренних улыбок и море положительных эмоций. Пусть каждый момент твоей жизни буде полон любви и успехов. Пусть сбываются все мечты. Будь счастливым и люби нашу родную Украину!