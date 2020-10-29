В Україні подовжують знімати 2 сезон популярного серіалу "Папік". Однією з головних героїв стрічки залишається Ліза, яку майстерно зіграла актриса Дар'я Петрожицька. Днями дівчина повернулась на знімальний майданчик, про що розповіла своїм прихильникам.

Як відомо, Дар'я Петрожицька вирішила покинути розважальне шоу "Танці з зірками 2020" в 9 ефірі. Актриса пояснила, що дуже втомилась поєднувати роботу і підготовку до виходу на паркет. Тому весь свій час дівчина хоче приділити створенню серіалу "Папік 2", який, за її словами, буде дивовижним.

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Наразі Дар'я Петрожицька повернулась на знімальний майданчик, про що розповіла в інстаграмі. Відома українка опублікувала осіннє фото, де постала у буденному вбранні. Актриса сиділа на гойдалці у перерві між зйомками, насолоджуючись відпочинком.

А я тільки вчора помітила осіннє листя. На зйомках "Папіка 2" підловила Ксенія Твердохліб, – написала акторка до фото.

Що відомо про 2 сезон "Папіка"

Робота над 2 сезоном "Папіка" розпочалась у серпні 2020 року. Автори проєкту хотіли відзняти кадри в сонячній Одесі, показавши пригоди головних героїв на березі моря. Наразі ж знімальна команда працює в Києві, де і було зроблене нове фото Дар'ї Петрожицької.

У центрі сюжету опиниться Олександр Меркулов, який вийде на волю після ув'язнення. Чоловік буде налагоджувати своє життя та повернеться на роботу в театр. А от Ліза переживатиме нелегкий етап: її стосунки з Ельдаром перетворились на справжню драму, а от кар'єра красуні пішла вгору. Об'єднавшись, знаменита парочка знов потраплятиме у кумедні ситуації, від яких складно буде втримати сміх.

Як і в попередньому сезоні, головні ролі отримали Стас Боклан і Дар'я Петрожицька. Коли ж серіал "Папік 2" вийде на екрани, поки невідомо.