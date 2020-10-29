В Украине продолжают снимать 2 сезон популярного сериала "Папик". Одной из главных героев ленты остается Лиза, которую мастерски сыграла актриса Дарья Петрожицкая . На днях девушка вернулась на съемочную площадку, о чем рассказала своим поклонникам.

Как известно, Дарья Петрожицкая решила покинуть развлекательное шоу "Танцы со звездами 2020" в 9 эфире. Актриса объяснила, что очень устала совмещать работу и подготовку к выходу на паркет. Поэтому все свое время девушка хочет уделить созданию сериала "Папик 2", который, по ее словам, будет удивительным.

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Сейчас Дарья Петрожицкая вернулась на съемочную площадку, о чем рассказала в инстаграме. Известная украинка опубликовала осеннее фото, где появилась в повседневной одежде. Актриса сидела на качелях в перерыве между съемками, наслаждаясь отдыхом.

А я только вчера заметила осенние листья. На съемках "Папика 2" подловила Ксения Твердохлеб,

– написала актриса с фото.

Что известно о 2 сезоне "Папика"

Работа над 2 сезоном "Папика" началась в августе 2020 года. Авторы проекта хотели снять кадры в солнечной Одессе, показав приключения главных героев на берегу моря. Пока же съемочная команда работает в Киеве, где и было сделано новое фото Дарьи Петрожицкой.

В центре сюжета окажется Александр Меркулов, который выйдет на свободу после заключения. Мужчина будет налаживать свою жизнь и вернется на работу в театр. А вот Лиза будет переживать нелегкий этап: ее отношения с Эльдаром превратились в настоящую драму, а вот карьера красавицы пошла вверх. Объединившись, знаменитая парочка вновь будет попадать в смешные ситуации, от которых сложно будет удержать смех.

Как и в предыдущем сезоне, главные роли получили Стас Боклан и Дарья Петрожицкая. Когда же сериал "Папик 2" выйдет на экраны, пока неизвестно.