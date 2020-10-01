51-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес бездоганною фігурою може затьмарити молодих колег. Зірка не боїться роздягатися для рекламних зйомок і сміливо позує перед камерою з мінімальною кількістю одягу.

На особистій сторінці в інстаграмі з 132-мільйонною аудиторією Дженніфер Лопес показала результат зйомки для американської компанії DSW, яка займається продажем дизайнерського взуття. Голлівудська зірка для кампейну обрала досить відверті образи.

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Дженніфер Лопес позувала у тренчі пісочного кольору з широкими рукавами і великими кишенями. Під низ вона не стала одягати ані штани, ані топ. Тому завдяки високому розрізу оголила в кадрі стрункі ніжки до стегон. Не менш сексуально виглядало й відкрите глибоке декольте.

З вишуканою укладкою та ідеальним макіяжем з бордовою помадою вона позувала на сходах розкішного маєтку в туфлях нюдового кольору на платформі з тонкими ланцюжками.



Дженніфер Лопес у пальті на голе тіло / Фото Instagram / @jlo

Інший образ Джей Ло був не менш гарячим. Вона обрала ще один стильний тренч кольору хакі з кількома комірами і одягла яскраві босоніжки рожевого кольору на високих золотистих підборах і з ланцюжком. Змінювати локацію зйомки зірка не стала. Однак на тих же сходах позувала по-іншому.

Зірка сіла на одну зі сходинок і розставила ноги, прикривши інтимні місця пальтом з розрізами по всій довжині. Вона обперлась руками на коліна і спрямувала погляд в камеру. Фотосесія вийшла дуже еротичною і спекотною.

Дженніфер Лопес у пальті на голе тіло / Фото Instagram / @jlo