51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес безупречной фигурой может затмить молодых коллег. Звезда не боится раздеваться для рекламных съемок и смело позирует перед камерой с минимальным количеством одежды.

На личной странице в инстаграме с 132-миллионной аудиторией Дженнифер Лопес показала результат съемки для американской компании DSW, которая занимается продажей дизайнерской обуви. Голливудская звезда для кампейна выбрала довольно откровенные образы.

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Дженнифер Лопес позировала в тренче песочного цвета с широкими рукавами и большими карманами. Под низ она не стала надевать ни штаны, ни топ. Поэтому благодаря высокому разрезу обнажила в кадре стройные ножки до бедер. Не менее сексуально выглядело и открытое глубокое декольте.

С изысканной укладкой и идеальным макияжем с бордовой помадой она позировала на лестнице роскошного особняка в туфлях нюдового цвета на платформе с тонкими цепочками.



Дженнифер Лопес в пальто на голое тело / Фото Instagram / @jlo

Другой образ Джей Ло был не менее горячим. Она выбрала еще один стильный тренч цвета хаки с несколькими воротами и надела яркие босоножки розового цвета на высоких золотистых каблуках и с цепочкой. Менять локацию съемки звезда не стала. Однако на той же лестнице позировала по-другому.

Звезда села на одну из ступенек и расставила ноги, прикрыв интимные места пальто с разрезами по всей длине. Она оперлась руками на колени и устремила взгляд в камеру. Фотосессия получилась очень эротичной и жаркой.

Дженнифер Лопес в пальто на голое тело / Фото Instagram / @jlo