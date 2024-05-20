Традиційно навчальний рік розпочався 1 вересня 2023 року. Коли ж українські школярі відправляться на канікули, розповість LifeStyle 24.

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Коли останній дзвоник 2024

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, навчальний рік у 2024 році має завершитися 28 червня. Однак керівництво кожної школи може самостійно визначати, коли відправляти дітей на канікули. Варто також заважати на безпекову ситуацію у регіоні, у зв'язку з постійними російськими обстрілами.

Традиційно останні дзвоники в Україні починають лунати у четверту п'ятницю травня. Тож цього року у багатьох школах свято відбудеться 24 або 31 травня. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гучні святкування не проводяться, зокрема й випускні вечори.

Закінчення навчального року / Фото "Район Мукачево"

Традиційно на честь закінчення навчального року у школах проходять лінійки. Діти та вчителі приходять у святковому одязі: у вишиванках, білих сорочках або костюмах. Відбуваються різноманітні заходи, а наприкінці лунає дзвінок, який відправляє школярів на заслужені канікули. Зазвичай подвір'я шкіл прикрашені синьо-жовтими кульками та іншим патріотичним декором. Крім того, під час урочистості обов'язково співають Гімн України.

Останній дзвоник – особливо зворушливе свято для випускників, адже вони покидають рідне шкільне подвір'я та відправляються у доросле життя. Попереду екзамени, випускний та вступ в омріяний університет.