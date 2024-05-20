Традиционно учебный год начался 1 сентября 2023 года. Когда же украинские школьники отправятся на каникулы, расскажет LifeStyle 24.

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Когда последний звонок 2024

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, учебный год в 2024 году должен завершиться 28 июня. Однако руководство каждой школы может самостоятельно определять, когда отправлять детей на каникулы. Стоит также обратить внимание на ситуацию с безопасностью в регионе, в связи с постоянными российскими обстрелами.

Традиционно последние звонки в Украине начинают звучать в четвертую пятницу мая. Поэтому в этом году во многих школах праздник состоится 24 или 31 мая. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину громкие празднования не проводятся, в том числе и выпускные вечера.

Окончание учебного года / Фото "Район Мукачево"

Традиционно в честь окончания учебного года в школах проходят линейки. Дети и учителя приходят в праздничной одежде: в вышиванках, белых рубашках или костюмах. Происходят различные мероприятия, а в конце раздается звонок, который отправляет школьников на заслуженные каникулы. Обычно дворы школ украшены сине-желтыми шариками и другим патриотическим декором. Кроме того, во время торжества обязательно поют Гимн Украины.

Последний звонок – особенно трогательный праздник для выпускников, ведь они покидают родной школьный двор и отправляются во взрослую жизнь. Впереди экзамены, выпускной и поступление в желанный университет.