День осіннього рівнодення 23 вересня 2022 року відбудеться о 4:03 год за київським часом. Цікавим є те, що у Південній півкулі у цей час наступає весна, а у Північній півкулі – зима. У науці осіння рівномірність вважається початком астрономічного року, зазначає 24 канал.
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Це свято завжди пов'язували з різними народними звичаями та традиціями. У давнину він мав різні назви: Овсень, Радогощ, Таусень.
День осіннього рівнодення 2022 традиції / Фото "leoleo.space"
До цього дня важливо виконати всі свої обіцянки та завершити заплановані справи й у свято приділити час собі та своєму фізичному й ментальному здоров'ю. Варто навести порядок і позбутися всього лишнього у своїй домівці та голові. Треба розібратися із сьогоденням й написати плани на майбутнє.
Традиції у День осіннього рівнодення
- Колись наші предки у цей день проводили свято врожаю та готувалися до зими.
- Відбувалися гучні гуляння та кожен ходив один до одного в гості.
- Вірили, якщо жінка вмиється до світанку джерельною водою, то буде до старості молодою та красивою виглядати.
- Спалювали старий та непотрібний одяг, щоб позбутися всякого нещастя.
- Перераховували свої монети та писали свої бажання щодо багатства у майбутньому.
- Також чоловіки з кожної сім'ї мали спільні збори, де обговорювали плани на наступний рік та важливі питання. На зустрічі були різні частування та медовий напій.
- Цікавим звичаєм було випікати великий медовий пиріг.
- Також гасили старе полум'я та запалювали нове.
Прикмети у День осіннього рівнодення / Фото "Canva"
День осіннього рівнодення 2022 – прикмети
- Вважається, яка погода буде в цей день, такою буде й уся осінь.
- Якщо врожай горобини великий – осінь буде дощовою, а зима холодною.
- Якщо на березі з'явилося жовте листя – зима розпочнеться з ранніх заморозків й холодів.
- Якщо багатий урожай жолудів – буде багато снігу на Різдво.
- Якщо погода суха і тепла – зима буде м'якою.
- Якщо у цей день відлітають журавлі – зима буде суворою.