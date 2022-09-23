День осіннього рівнодення 23 вересня 2022 року відбудеться о 4:03 год за київським часом. Цікавим є те, що у Південній півкулі у цей час наступає весна, а у Північній півкулі – зима. У науці осіння рівномірність вважається початком астрономічного року, зазначає 24 канал.

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Це свято завжди пов'язували з різними народними звичаями та традиціями. У давнину він мав різні назви: Овсень, Радогощ, Таусень.

День осіннього рівнодення 2022 традиції / Фото "leoleo.space"

До цього дня важливо виконати всі свої обіцянки та завершити заплановані справи й у свято приділити час собі та своєму фізичному й ментальному здоров'ю. Варто навести порядок і позбутися всього лишнього у своїй домівці та голові. Треба розібратися із сьогоденням й написати плани на майбутнє.

Традиції у День осіннього рівнодення

  • Колись наші предки у цей день проводили свято врожаю та готувалися до зими.
  • Відбувалися гучні гуляння та кожен ходив один до одного в гості.
  • Вірили, якщо жінка вмиється до світанку джерельною водою, то буде до старості молодою та красивою виглядати.
  • Спалювали старий та непотрібний одяг, щоб позбутися всякого нещастя.
  • Перераховували свої монети та писали свої бажання щодо багатства у майбутньому.
  • Також чоловіки з кожної сім'ї мали спільні збори, де обговорювали плани на наступний рік та важливі питання. На зустрічі були різні частування та медовий напій.
  • Цікавим звичаєм було випікати великий медовий пиріг.
  • Також гасили старе полум'я та запалювали нове.

Прикмети у День осіннього рівнодення / Фото "Canva"

День осіннього рівнодення 2022 – прикмети

  • Вважається, яка погода буде в цей день, такою буде й уся осінь.
  • Якщо врожай горобини великий – осінь буде дощовою, а зима холодною.
  • Якщо на березі з'явилося жовте листя – зима розпочнеться з ранніх заморозків й холодів.
  • Якщо багатий урожай жолудів – буде багато снігу на Різдво.
  • Якщо погода суха і тепла – зима буде м'якою.
  • Якщо у цей день відлітають журавлі – зима буде суворою.