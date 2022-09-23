День осіннього рівнодення 23 вересня 2022 року відбудеться о 4:03 год за київським часом. Цікавим є те, що у Південній півкулі у цей час наступає весна, а у Північній півкулі – зима. У науці осіння рівномірність вважається початком астрономічного року, зазначає 24 канал.

Читайте також День осіннього рівнодення: коли осінь зустрічається із зимою, затишні картинки для близьких

Це свято завжди пов'язували з різними народними звичаями та традиціями. У давнину він мав різні назви: Овсень, Радогощ, Таусень.

День осіннього рівнодення 2022 традиції / Фото "leoleo.space"

До цього дня важливо виконати всі свої обіцянки та завершити заплановані справи й у свято приділити час собі та своєму фізичному й ментальному здоров'ю. Варто навести порядок і позбутися всього лишнього у своїй домівці та голові. Треба розібратися із сьогоденням й написати плани на майбутнє.

Традиції у День осіннього рівнодення

Колись наші предки у цей день проводили свято врожаю та готувалися до зими.

Відбувалися гучні гуляння та кожен ходив один до одного в гості.

Вірили, якщо жінка вмиється до світанку джерельною водою, то буде до старості молодою та красивою виглядати.

Спалювали старий та непотрібний одяг, щоб позбутися всякого нещастя.

Перераховували свої монети та писали свої бажання щодо багатства у майбутньому.

Також чоловіки з кожної сім'ї мали спільні збори, де обговорювали плани на наступний рік та важливі питання. На зустрічі були різні частування та медовий напій.

Цікавим звичаєм було випікати великий медовий пиріг.

Також гасили старе полум'я та запалювали нове.

Прикмети у День осіннього рівнодення / Фото "Canva"

День осіннього рівнодення 2022 – прикмети