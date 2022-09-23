День осіннього рівнодення – це час, коли у Північної півкулі наступає зима, а для жителів Південної півкулі настає весна. Кожна нова пора року це не привід сумувати, а час, щоб насолоджуватися кожною миттю попри всі складнощі та негаразди у житті. Варто зігрівати серця ближніх теплими словами та своєю любов'ю, пише 24 канал.

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У прохолодну погоду по-особливому хочеться пити гаряче какао, їсти смачне печиво та читати книги. Також збиратися разом й говорити про маленькі й великі цілі та яскраві мрії.

Осінь — це чудова та атмосферна пора. Тож пропонуємо порадіти цій чудові миті, коли осінь та зима йдуть на зустріч одна одній. Надішліть своїм рідним та близьким гарні листівки, щоб подарувати їм гарний настрій.

День осіннього рівнодення – привітальні картинки

День осіннього рівнодення привітальні картинки / Колаж 24 каналу

Картинки-привітання з Днем осіннього рівнодення 2022 / Колаж 24 каналу

Атмосферні картинки з Днем осіннього рівнодення / Колаж 24 каналу

День осіннього рівнодення картинки-привітання 2022 / Колаж 24 каналу

День осіннього рівнодення привітання у картинках / Колаж 24 каналу

День осіннього рівнодення картинки-привітання 2022 / Колаж 24 каналу