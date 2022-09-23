День осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года состоится в 4:03 по киевскому времени. Интересно то, что в Южном полушарии в это время наступает весна, а в Северном полушарии – зима. В науке осенняя равномерность считается началом астрономического года, отмечает 24 канал.

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Этот праздник всегда связывали с разными народными обычаями и традициями. В древности он имел разные названия: Овсень, Радогощ, Таусень.

День осеннего равноденствия 2022 года традиции / Фото "leoleo.space"

По сей день важно выполнить все свои обещания и завершить запланированные дела и в праздник уделить время себе и своему физическому и ментальному здоровью. Следует навести порядок и избавиться от всего лишнего в своем доме и голове. Надо разобраться с настоящим и написать планы на будущее.

Традиции в День осеннего равноденствия

В прежние времена в этот день наши предки наблюдали за зимой.

Происходили громкие застолья и каждый ходил друг к другу в гости.

Верили, если женщина умоется до рассвета родниковой водой, то до старости будет молодой и красивой выглядеть.

Сжигали старую и ненужную одежду, чтобы избавиться от всякого несчастья.

Перечисляли свои монеты и писали свои желания по богатству в будущем.

Также мужчины из каждой семьи имели совместное собрание, где обсуждали планы на следующий год и важные вопросы. На встрече были разные угощения и медовый напиток.

Интересным обычаем было выпекать большой медовый пирог.

Также гасили старое пламя и зажигали новое.

Приметы в День осеннего равноденствия / Фото "Canva"

День осеннего равноденствия 2022 – приметы