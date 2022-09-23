День осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года состоится в 4:03 по киевскому времени. Интересно то, что в Южном полушарии в это время наступает весна, а в Северном полушарии – зима. В науке осенняя равномерность считается началом астрономического года, отмечает 24 канал.
Читайте также День осеннего равноденствия: когда осень встречается с зимой, уютные картинки для близких
Этот праздник всегда связывали с разными народными обычаями и традициями. В древности он имел разные названия: Овсень, Радогощ, Таусень.
День осеннего равноденствия 2022 года традиции / Фото "leoleo.space"
По сей день важно выполнить все свои обещания и завершить запланированные дела и в праздник уделить время себе и своему физическому и ментальному здоровью. Следует навести порядок и избавиться от всего лишнего в своем доме и голове. Надо разобраться с настоящим и написать планы на будущее.
Традиции в День осеннего равноденствия
- В прежние времена в этот день наши предки наблюдали за зимой.
- Происходили громкие застолья и каждый ходил друг к другу в гости.
- Верили, если женщина умоется до рассвета родниковой водой, то до старости будет молодой и красивой выглядеть.
- Сжигали старую и ненужную одежду, чтобы избавиться от всякого несчастья.
- Перечисляли свои монеты и писали свои желания по богатству в будущем.
- Также мужчины из каждой семьи имели совместное собрание, где обсуждали планы на следующий год и важные вопросы. На встрече были разные угощения и медовый напиток.
- Интересным обычаем было выпекать большой медовый пирог.
- Также гасили старое пламя и зажигали новое.
Приметы в День осеннего равноденствия / Фото "Canva"
День осеннего равноденствия 2022 – приметы
- Считается, какая погода будет в этот день, такой будет и вся осень.
- Если урожай рябины большой – осень будет дождливая, а зима холодная.
- Если на берегу появились желтые листья – зима начнется с ранних заморозков и холодов.
- Если богатый урожай желудей – будет много снега на Рождество.
- Если погода сухая и тёплая – зима будет мягкой.
- Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет холодной.