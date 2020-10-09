Українська співачка Оля Цибульська нечасто ділиться з шанувальниками світлинами з чоловіком, зате з радістю показує свого 5-річного сина. Цього разу зірка показала, як гуляла з Нестором зранку.

Успішна українська виконавиця Оля Цибульська замилувала мережу кумедним фото з сином. Зірка показала нову світлину разом з 5-річним Нестором, яку опублікувала в своєму інстаграм-профілі.

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Зіркова матуся знаходить час для сім'ї, тож вийшла на осінню вранішню прогулянку разом з Нестором. Оля Цибульська позувала з сином на стадіоні. Вона обрала джинси-кльош, світло-коричневу шкіряну куртку та бордові черевики. Як зізналась під дописом сама Оля, то look вийшов "дуже авангардний". "Але сьогодні зранку я так відчула", – написала виконавиця.

Нестор для прогулянки вдягнув сині спортивні штани та яскраву оранжеву куртку, яку поєднав з блакитними кросівками. Раніше Оля неодноразово зазначала, що син має неабиякий потяг до камер. Він навіть дефілював на показі дитячої колекції Андре Тана.

На фото матуся з сином сміялись та показали щирі емоції, чим підкорили мережу. "Яка ти молодець, така позитивна, є чого повчитися", "Фото супер! Щаслива мама з синочком", "Радість", – написали шанувальники в коментарях.



Оля Цибульська з сином / Instagram / @cybulskaya