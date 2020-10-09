Украинская певица Оля Цибульская нечасто делится с поклонниками фотографиями с мужем, зато с радостью показывает своего 5-летнего сына. На этот раз звезда показала, как гуляла с Нестором утром.

Успешная украинская исполнительница Оля Цибульская очаровала сеть забавным фото с сыном. Звезда показала новую фотографию вместе с 5-летним Нестором, которую опубликовала в своем инстаграм-профиле.

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Звездная мамочка находит время для семьи, поэтому вышла на осеннюю утреннюю прогулку вместе с Нестором. Оля Цибульская позировала с сыном на стадионе. Она выбрала джинсы-клеш, светло-коричневую кожаную куртку и бордовые ботинки. Как призналась под заметкой сама Оля, что look получился "очень авангардный". "Но сегодня утром я так почувствовала", – написала исполнительница.

Нестор для прогулки надел синие спортивные штаны и яркую оранжевую куртку, которую совместил с голубыми кроссовками. Ранее Оля неоднократно отмечала, что сын имеет большой интерес к камерам. Он даже дефилировал на показе детской коллекции Андре Тана.

На фото мамочка с сыном смеялись и показали искренние эмоции, чем покорили сеть. "Какая ты молодец, такая позитивная, есть чему поучиться", "Фото супер! Счастливая мама с сыночком", "Радость", – написали поклонники в комментариях.



Оля Цибульская с сыном / Instagram / @cybulskaya