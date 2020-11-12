Сергій та Сніжана Бабкіна вже багато років є прикладом для наслідування в українському шоу-бізнесі. Подружжя виховує трьох дітей, весело проводить час та ділиться своїм дозвіллям з прихильниками.

У своєму інстаграмі музикант Сергій Бабкін опублікував чарівний кадр зі своєю дружиною Сніжаною. Закохані одягнули однакові спортивні бірюзові костюми.

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Кохані позували на фоні зеленої ялинки та осіннього дерева з жовтим листям. Такий осінній фон додав особливого шарму світлині. Щасливий Сергій Бабкін посміхався на камеру та обіймав дружину.

Сніжана позувала з одягненим капюшоном на голову. Жінка зав’язала волосся у пучок та відмовилася від макіяжу.

"Ваші костюми – просто любов", "Класні", "Суперові", "Чудова пара", "Обожнюю вас", – написали прихильники в коментарях.



Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною / Фото з Instagram

Ймовірно, саме цей костюм став справжнім фаворитом серед іншого одягу музиканта, адже Бабкін досить часто його одягає та раніше навіть опублікував схоже фото з осіннім листям. У свій день народження Бабкін подякував Всесвіту, Богові та сім'ї за своє щасливе життя. Музикант зазначив, що фанати та люди, які його просто люблять, є його справжнім натхненням.