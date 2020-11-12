Сергей и Снежана Бабкина уже много лет является примером для подражания в украинском шоу-бизнесе. Супруги воспитывают троих детей, весело проводят время и делятся своим досугом с поклонниками.

В своем Инстаграме музыкант Сергей Бабкин опубликовал очаровательный кадр со своей женой Снежаной. Влюбленные надели одинаковые спортивные бирюзовые костюмы.

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Они позировали на фоне зеленой елки и осеннего дерева с желтыми листьями. Такой осенний фон добавил особого шарма фотографии. Счастливый Сергей Бабкин улыбался на камеру и обнимал жену.

Снежана позировала с накинутым на голову капюшоном. Женщина завязала волосы в пучок и отказалась от макияжа.

"Ваши костюмы – просто любовь", "Классные", "Супер", "Великолепная пара", "Обожаю вас", – написали фанаты в комментариях.



Сергей Бабкин с женой Снежаной / Фото з Instagram

Вероятно, именно этот костюм стал настоящим фаворитом среди прочего одежды музыканта, ведь Бабкин довольно часто его надевает и раньше даже опубликовал похожее фото с осенними листьями. В свой день рождения Бабкин поблагодарил Вселенную, Бога и семью за свою счастливую жизнь. Музыкант отметил, что фанаты и люди, которые его просто любят, является его настоящим вдохновением.