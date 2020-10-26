Вчора популярна американська співачка Кеті Перрі святкувала 36-річчя. Орландо Блум привітав кохану дружину оригінальним та кумедним роликом, який сподобався не тільки Кеті, а й розсмішив мережу.

25 жовтня американській співачці Кеті Перрі виповнилося 36 років. Її чоловік, британський актор Орландо Блум, привітав її з днем народження оригінальним роликом та спільними світлинами на своїй сторінці в інстаграмі.

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Орландо поділився відеозверненням Бората Саґдієва, вигаданого казахстанського репортера з серії псевдодокументальних фільмів британського коміка Саші Барона Коена "Борат". Комік перевтілився в казахського репортера саме задля онлайн-привітання Кеті Перрі. Саша вирішив пожартувати над оголеними фотографіями Блума, які випадково потрапили в мережу в 2016 році.

"Я планував зайнятися вітрильним спортом у Флориді, тому я пошукав в інтернеті "Водні види спорту Орландо". Але замість цього містер Google видав мені фотографію вашого чоловіка з дечим назовні. У нього дуже хороша фотографія! Напевно, приємно бачити Орландо Блума! У тебе буде дуже хороший день народження. Багато крему на торті. Чому б ні?" – сказав Саша Барон Коен.

Твоя мрія здійснилась. З днем народження, моя любове,

– написав під відео Орландо Блум.

У відповідь Кеті Перрі поширила ролик собі на сторінку та підписала його "Боже мій!". Також Орландо опублікував декілька фото з дружиною, що були зроблені під час їхнього відпочинку в Єгипті. На одній з фотографій зірки позують на тлі пірамід в Гізі.

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