Вчера популярная американская певица Кэти Перри отпраздновала 36-летие. Орландо Блум поздравил любимую жену оригинальным и забавным роликом, который понравился не только Кэти, но и рассмешил сеть.

25 октября американской певице Кэти Перри исполнилось 36 лет. Ее муж, британский актер Орландо Блум, поздравил ее с днем ​​рождения оригинальным роликом и совместными фотографиями на своей странице в инстаграме.

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Орландо поделился видеообращением Бората Сагдиева, вымышленного казахстанского репортера из серии псевдодокументальных фильмов британского комика Саши Барона Коэна "Борат". Комик перевоплотился в казахского репортера именно для онлайн-поздравления Кэти Перри. Саша решил подшутить над обнаженными фотографиями Блума, случайно попавшими в сеть в 2016 году.

"Я планировал заняться парусным спортом во Флориде, поэтому я поискал в интернете "Водные виды спорта Орландо". Но вместо этого мистер Google выдал мне фотографию вашего мужа с чем-то наружу. У него очень хорошая фотография! Наверное, приятно видеть Орландо Блума! У тебя будет очень хороший день рождения. Много крема на торте. Почему бы нет?" – сказал Саша Барон Коэн.

Твоя мечта осуществилась. С днем ​​рождения, моя любовь,

– написал под видео Орландо Блум.

В ответ Кэти Перри распространила ролик себе на страницу и подписала его "Боже мой!". Также Орландо опубликовал несколько фото с женой, которые были сделаны во время их отдыха в Египте. На одной из фотографий звезды позируют на фоне пирамид в Гизе.

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