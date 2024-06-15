Добірка оригінальних привітань з днем народження для друга: щирі слова та листівки

Дружба – один із найцінніших скарбів у світі. Інколи буває важко знайти людей, які будуть з тобою й у хвилини радості, й у хвилини смутку. Тому якщо вони є, то це потрібно цінувати та берегти, аби раптом не втратити.

У день народження друга часто хочеться здивувати його якимось оригінальним привітанням. Неймовірні побажання для іменинника підготував LifeStyle 24. Сподіваємося, що вам сподобаються наші ідеї.

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Оригінальні привітання з днем народження другові

Дорогий друже, нехай цей день буде для тебе як найкращий фільм – зі смішними моментами, незабутніми подіями й безліччю позитиву. З днем народження, дякую тобі за щиру та міцну дружбу!

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Друже, як блискавка у небі, так і ти прийшов у моє життя – несподівано, але неймовірно ефектно. Бажаю багато неймовірних моментів не лише у цьому році, але й завжди. З днем народження, нехай збуваються заповітні мрії!

Привітання другові / Фото "Побажайко"

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З днем народження, мій незмінний партнере у "кримінальних справах"! Нехай наші витівки будуть ще веселішими, а подорожі – неймовірними!

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Друзі роблять наше життя набагато яскравішим, і ти – один з них. Вітаю з днем народження. Нехай у твоєму житті буде багато щасливих моментів та здоров'я!

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Дорогий друже, нехай цей день буде як довгоочікувана відпустка – сповнений радості, веселощів та незабутніх моментів. З днем народження!

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Привітання другові / Фото "Побажайко"

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Друже, нехай твій день народження буде таким же яскравим, як твоя усмішка, таким же великим, як твоє серце, і таким же незабутнім, як наші спільні пригоди. Ще раз щиро вітаю зі сьогоднішнім святом!

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Друже, ти завжди був поруч у найяскравіші та найтемніші часи. У цей особливий день я бажаю тобі всього найкращого – море радості, ліс усмішок та небо щасливих мрій. З днем народження!