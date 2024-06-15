В день рождения друга часто хочется удивить его каким-то оригинальным поздравлением. Невероятные пожелания для именинника подготовил LifeStyle 24. Надеемся, что вам понравятся наши идеи.

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Оригинальные поздравления с днем рождения другу

Дорогой друг, пусть этот день будет для тебя как лучший фильм – со смешными моментами, незабываемыми событиями и множеством позитива. С днем рождения, спасибо тебе за искреннюю и крепкую дружбу!

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Друг, как молния в небе, так и ты пришел в мою жизнь – неожиданно, но невероятно эффектно. Желаю много невероятных моментов не только в этом году, но и всегда. С днем рождения, пусть сбываются заветные мечты!

Поздравления другу / Фото "Побажайко"

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С днем рождения, мой неизменный партнер в "криминальных делах"! Пусть наши выходки будут еще веселее, а путешествия – невероятными!

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Друзья делают нашу жизнь намного ярче, и ты – один из них. Поздравляю с днем рождения. Пусть в твоей жизни будет много счастливых моментов и здоровья!

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Дорогой друг, пусть этот день будет как долгожданный отпуск – полон радости, веселья и незабываемых моментов. С днем рождения!

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Поздравления другу / Фото "Побажайко"

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Друг, пусть твой день рождения будет таким же ярким, как твоя улыбка, таким же большим, как твое сердце, и таким же незабываемым, как наши совместные приключения. Еще раз искренне поздравляю с сегодняшним праздником!

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Друг, ты всегда был рядом в самые яркие и самые темные времена. В этот особый день я желаю тебе всего наилучшего – море радости, лес улыбок и небо счастливых мечтаний. С днем рождения!