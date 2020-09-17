Через пандемію коронавірусу популярний музичний фестиваль "Файне Місто" довелось скасувати. Та хоч подія і не відбудеться, організатори підготували для прихильників чудовий сюрприз. У мережі презентували фільм "Файне Місто": пандемія, потримай моє пиво", в якому не тільки потролили себе, але й розповіли про всі факапи.

Як повідомляє 24 канал, за 8 років існування фестивалю "Файне Місто" Тернопіль перетворився на одне з найпривабливіших міст для вітчизняних туристів. І це не дивно, адже музична подія об'єднувала на своїй території найпопулярніших артистів України, зірок світового масштабу і багатотисячну аудиторію.

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Та у 2020 році плани довелось змінити: через пандемію коронавірусу у світі фестиваль скасували. Водночас організатори події Ростислав Плахцінський, Володимир Пасяка, Рустам Ергешов і Максим Черкашин презентували документальний фільм про "Файне Місто". І цей ролик змусить кожного не тільки згадати власні витівки на фестивалі, але й від душі посміятись.

"У своїх інтерв'ю власники будь-якого бізнесу часто довго і нудно хвалять себе і свою справу. Дивитися таке геть нецікаво. Ми пішли від зворотного: сіли та чесно і відверто розповіли про всі свої факапи. Безумовно, коронавірус – той ще факап, особливо для музичної індустрії. Але кожен фестиваль по факту – один суцільний факап, який постійно доводиться розгрібати. Тобі здається, що настав кінець світу, а потім якимось дивом проблему все одно вдається вирішити! Так що пандемія – взагалі не найстрашніше, що може статися", – розповіли вони.

І у стрічці, яку змонтувала режисерка Аліса Глазко, можна побачити чимало цікавих і курйозних історій. Зокрема як фестиваль "налякав дітей і вагітних жінок", що було, коли в розпал концерту вимкнувся генератор, як костюми гурту Lordi не долетіли на фестиваль і загубилися в іншій країні, або ж вокаліст гурту Avatar втратив паспорт та не зміг перетнути кордон. І таких історій в представників "Файного Міста" десятки, а то й сотні.

Дивіться фільм "Файне Місто": пандемія, потримай моє пиво": відео

Фестиваль "Файне Місто" планують відновити у 2021 році. Організатори вже анонсують, що він триватиме 5 днів, щоб всі меломани змогли отримати вдвічі більше емоцій.