Из-за пандемии коронавируса популярный музыкальный фестиваль "Файне Місто" пришлось отменить. Но хоть событие и не состоится, организаторы подготовили для поклонников замечательный сюрприз. В сети презентовали фильм "Файне Місто": пандемия, подержи мое пиво", в котором не только потроллили себя, но и рассказали обо всех факапах.

Как сообщает 24 канал, за 8 лет существования фестиваля "Файне Місто" Тернополь превратился в один из самых привлекательных городов для отечественных туристов. И это неудивительно, ведь музыкальное событие объединяло на своей территории самых популярных артистов Украины, звезд мирового масштаба и многотысячную аудиторию.

Смотрите также В Карпатах снимают итальянско-украинский фильм с Ирмой Витовской: фантастические фото

Но в 2020 году планы пришлось поменять: из-за пандемии коронавируса в мире фестиваль отменили. В то же время организаторы события Ростислав Плахцинский, Владимир Пасяка, Рустам Эргешов и Максим Черкашин презентовали документальный фильм про "Файне Місто". И этот ролик заставит каждого не только вспомнить собственные выходки на фестивале, но и от души посмеяться.

"В своих интервью владельцы любого бизнеса часто долго и нудно хвалят себя и свое дело. Смотреть такое совершенно неинтересно. Мы пошли от обратного: сели и честно и откровенно рассказали обо всех своих факапах. Безусловно, коронавирус – тот еще факап, особенно для музыкальной индустрии. Но каждый фестиваль по факту – один сплошной факап, который постоянно приходится разгребать. Тебе кажется, что наступил конец света, а потом каким-то чудом проблему все равно удается решить! Так что пандемия – вообще не самое страшное, что может произойти", – рассказали они.

И в ленте, которую смонтировала режиссер Алиса Глазко, можно увидеть немало интересных и курьезных историй. В частности, как фестиваль "напугал детей и беременных женщин", что было, когда в разгар концерта выключился генератор, как костюмы группы Lordi не долетели на фестиваль и потерялись в другой стране, или же вокалист группы Avatar потерял паспорт и не смог пересечь границу. И таких историй у представителей "Файного Міста" десятки, а то и сотни.

Смотрите фильм "Файне Місто": пандемия, подержи мое пиво": видео

Фестиваль "Файне Місто" планируют возобновить в 2021 году. Организаторы уже анонсируют, что он продлится 5 дней, чтобы все меломаны смогли получить вдвое больше эмоций.