Ці поради допоможуть врятувати орхідею від опадання листя: обов'язково дотримуйтесь їх

Орхідея може гарно розцвісти у вас вдома, якщо ретельно за нею доглядати. В іншому випадку, господарі стикаються з різноманітними проблемами, які згодом призводять до того, що рослина гине.

Наприклад, орхідея може почати скидати листя. У такому випадку або відбувається природний процес, або рослина захворіла. Про причини опадання листя та що з цим робити, читайте у матеріалі.

До речі 3 способи, які допоможуть позбутися комах на орхідеї

Природні причини

Є безліч видів орхідеї. І у деяких з них відбувається сезонне опадання листя. Рослина позбувається старого, щоб розвивалося нове. Зазвичай такий процес відбувається 1 раз на рік – перед цвітінням орхідеї. У такому випадку хвилюватися не слід.

Коренева гниль

Коріння орхідеї може гнити через надмірний полив. Річ у тім, що грибкові захворювання – те, що властиве рослині. Це призводить до того, що спершу в орхідеї починає сохнути та жовтіти листя, а згодом воно взагалі опадає.

У такому випадку квітку не завжди можна врятувати. Однак спробувати варто. Найперше потрібно обрізати гниле коріння орхідеї, потім – пересадити рослину у новий горщик. Після цього квітку варто поливати 1 раз на тиждень.

Опадання листя орхідеї – поширена проблема / Фото Canva

Нестача поживних речовин

Орхідея вимагає регулярного підгодовування. Адже їй потрібна достатня кількість поживних речовин. Дефіцит може стати причиною опадання листя. Коли орхідея цвіте, її варто підживлювати кожні 1-2 тижні. Коли ж рослина перебуває у стані спокою, то рідше – кожні 3-4 тижні.

Поява шкідників

Часто через погане підживлення орхідея страждає від шкідників. Зокрема, до опадання листя призводять такі: павутинний кліщ, попелиця, трипси та борошнисті червці. Тому квітку варто регулярно оглядати.

Хвороби

Завжди неприємно, коли орхідея хворіє. Адже тоді з'являється багато проблем. Зокрема, рослина починає скидати листя.