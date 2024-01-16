Ці поради допоможуть врятувати орхідею від опадання листя: обов'язково дотримуйтесь їх
Джерело:Agro Look
Орхідея може гарно розцвісти у вас вдома, якщо ретельно за нею доглядати. В іншому випадку, господарі стикаються з різноманітними проблемами, які згодом призводять до того, що рослина гине.
Наприклад, орхідея може почати скидати листя. У такому випадку або відбувається природний процес, або рослина захворіла. Про причини опадання листя та що з цим робити, читайте у матеріалі.
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Природні причини
Є безліч видів орхідеї. І у деяких з них відбувається сезонне опадання листя. Рослина позбувається старого, щоб розвивалося нове. Зазвичай такий процес відбувається 1 раз на рік – перед цвітінням орхідеї. У такому випадку хвилюватися не слід.
Коренева гниль
Коріння орхідеї може гнити через надмірний полив. Річ у тім, що грибкові захворювання – те, що властиве рослині. Це призводить до того, що спершу в орхідеї починає сохнути та жовтіти листя, а згодом воно взагалі опадає.
У такому випадку квітку не завжди можна врятувати. Однак спробувати варто. Найперше потрібно обрізати гниле коріння орхідеї, потім – пересадити рослину у новий горщик. Після цього квітку варто поливати 1 раз на тиждень.
Нестача поживних речовин
Орхідея вимагає регулярного підгодовування. Адже їй потрібна достатня кількість поживних речовин. Дефіцит може стати причиною опадання листя. Коли орхідея цвіте, її варто підживлювати кожні 1-2 тижні. Коли ж рослина перебуває у стані спокою, то рідше – кожні 3-4 тижні.
Поява шкідників
Часто через погане підживлення орхідея страждає від шкідників. Зокрема, до опадання листя призводять такі: павутинний кліщ, попелиця, трипси та борошнисті червці. Тому квітку варто регулярно оглядати.
Хвороби
Завжди неприємно, коли орхідея хворіє. Адже тоді з'являється багато проблем. Зокрема, рослина починає скидати листя.
- Бактеріальна м'яка гниль. Ознаками цієї хвороби є почорніння, пожовтіння та загнивання листя. Потрібно позбутися всіх уражених ділянок та продезинфікувати їх. Зокрема, можна використовувати перекис водню.
- Синьогнійна паличка. Під час цієї хвороби на листках з'являються плями, крім того, вони починають гнити. Спосіб лікування такий самий, як при попередній хворобі.
- Фузаріозне в'янення. Листя стає блідим, в'ялим та зморщеним. Від такої хвороби орхідея може загинути. В цьому випадку квітку слід обробляти фунгіцидом.
- Комірчаста гниль. Ця хвороба характеризується блідо-жовтим листям орхідеї, яке згодом починає відпадати. Пошкоджені ділянки також слід видалити та обробити фунгіцидом.