Наприклад, у ґрунті заводяться мушки, які шкодять орхідеї. Зокрема, вони з'їдають коріння та псують зовнішній вигляд.

До речі Простий розчин допоможе позбутися гнилого коріння і зів'ялого листя орхідеї: як його приготувати

Чому з'являються комахи

Надмірний полив – основна причина появи комах у землі. Найчастіше з'являються дрозофіли, трипси, білокрилки та сциаріди. Така проблема виникає тоді, коли ґрунт починає гнити. Тому орхідею потрібно ретельно поливати, дотримуючись правильного режиму. Для тропічних рослин найнебезпечнішими є трипси. Оскільки ці комахи негативно впливають і на землю, і на листя. Через них орхідея може загинути.

Як позбутися комах

Звичайно, у магазинах зараз продаються різноманітні засоби, які допомагають боротися з комахами. Однак позбутися проблеми можна і в домашніх умовах.

Візьміть декілька зубчиків часнику , подрібніть його та залийте кип'ятком. Залиште настій на 4-5 годин, а потім протріть ним листя орхідеї та додайте в землю.

, подрібніть його та залийте кип'ятком. Залиште настій на 4-5 годин, а потім протріть ним листя орхідеї та додайте в землю. Також можна приготувати мильний розчин . Для нього знадобиться: 1 чайна ложка рідкого мила та 1 склянка води.

. Для нього знадобиться: 1 чайна ложка рідкого мила та 1 склянка води. Крім того, можна використовувати рослинну олію. 1 столову ложку олії розчиніть в 0,5 літрів води. Цим засобом необхідно обприскувати орхідею.

Як правильно доглядати за орхідеєю / Фото Canva

Що робити, аби комахи не з'являлися

Найперше, не додавайте у ґрунт занадто багато води, аби не запустити процес гниття. Крім того, не ставте декоративний мох на субстрат та не поливайте орхідею чайною заваркою. Оскільки від неї можуть з'явитися сциаріди та дрозофіли.

Не додавайте в землю яєчну шкарлупу та воду, яку перед тим настояли на хлібі. Також слідкуйте, щоб біля вазона не було фруктів і кислих продуктів. А якщо орхідея стоїть на підвіконні, то придбайте москітну сітку для вікон.

Що робити, аби орхідея не гнила