Мінус 10 років за візит до стиліста: техніки фарбування з миттєвим ефектом омолодження

Правильно підібраний відтінок волосся може приховати втому та дрібні зморшки на обличчі. Існує кілька ключових підходів, які дозволяють досягти ефекту омолодження без радикальних змін.

Про них детальніше – пише видання Byrdie.

Яке фарбування миттєво омолоджує?

Редактори Byrdie зазначають, що головна помилка в антивіковому фарбуванні – вибір занадто темних або холодних монохромних кольорів. Такі відтінки створюють різкий контраст зі шкірою та підкреслюють тіні на обличчі. Експерти рекомендують віддавати перевагу теплим пігментам, наприклад, золотистому, карамельному або медовому. Річ у тім, що теплі тони відбивають світло, через що створюють ефект здорового сяйва шкіри.

Водночас на сайті Good Housekeeping наголошують на важливості рельєфного фарбування. Так, замість одного суцільного кольору, варто використовувати кілька споріднених відтінків. Це додасть волоссю візуального об'єму, який часто втрачається з віком.

Важливим елементом є робота з контуром обличчя. Видання Harper's Bazaar зауважило, що світліші пасма слід розташовувати саме навколо обличчя. Адже це дозволить візуально підняти вилиці та зробити погляд відкритішим. Таке акцентне висвітлення працює за принципом консилера, оскільки відвертає увагу від вікової пігментації та недосконалостей шкіри.

Для тих, хто має значну кількість сивини, Vogue пропонує техніку herringbone highlights. Щоб її відтворити, варто інтегрувати сиве волосся в загальну масу за допомогою суміші холодних і теплих відблисків. Такий підхід робить процес відростання коренів менш помітним і дозволяє пасмам виглядати природно та доглянуто.

Які стрижки можуть омолодити на 10 років?

Гладкий боб став справжнім хітом 2026 року завдяки своїй здатності створювати ефект "дорогого" вигляду. Така зачіска з рівним зрізом візуально робить волосся густішим і здоровішим, що особливо важливо, якщо з віком воно втратило об'єм.

Якщо ж вам хочеться чогось більш структурованого, варто звернути увагу на квадратний боб. Він допомагає візуально підтягнути овал обличчя, створюючи природний ефект ліфтингу без зайвих зусиль.