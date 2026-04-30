О них подробнее – пишет издание Byrdie.

Какое окрашивание мгновенно омолаживает?

Редакторы Byrdie отмечают, что главная ошибка в антивозрастном окрашивании – выбор слишком темных или холодных монохромных цветов. Такие оттенки создают резкий контраст с кожей и подчеркивают тени на лице. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение теплым пигментам, например, золотистому, карамельному или медовому. Дело в том, что теплые тона отражают свет, из-за чего создают эффект здорового сияния кожи.

В то же время на сайте Good Housekeeping подчеркивают важность рельефного окрашивания. Так, вместо одного сплошного цвета, стоит использовать несколько родственных оттенков. Это придаст волосам визуального объема, который часто теряется с возрастом.

Важным элементом является работа с контуром лица. Издание Harper's Bazaar заметило, что светлые пряди следует располагать именно вокруг лица. Ведь это позволит визуально поднять скулы и сделать взгляд более открытым. Такое акцентное освещение работает по принципу консилера, поскольку отвлекает внимание от возрастной пигментации и несовершенств кожи.

Для тех, кто имеет значительное количество седины, Vogue предлагает технику herringbone highlights. Чтобы ее воспроизвести, стоит интегрировать седые волосы в общую массу с помощью смеси холодных и теплых бликов. Такой подход делает процесс отрастания корней менее заметным и позволяет прядям выглядеть естественно и ухоженно.

Какие стрижки могут омолодить на 10 лет?

Гладкий боб стал настоящим хитом 2026 года благодаря своей способности создавать эффект "дорогого" вида. Такая прическа с ровным срезом визуально делает волосы гуще и здоровее, что особенно важно, если с возрастом они потеряли объем.

Если же вам хочется чего-то более структурированного, стоит обратить внимание на квадратный боб. Он помогает визуально подтянуть овал лица, создавая естественный эффект лифтинга без лишних усилий.