Популярна співачка Оля Цибульська вперше за довгий час поділилась кадрами з коханим чоловіком, якого ретельно приховує від публіки. Зірка привітала його з днем народження й зізналась у своїх почуттях.

34-річна ведуча та співачка Оля Цибульська є однією з найвідкритіших знаменитостей вітчизняного шоу-бізу. Вона відверто розповідає шанувальникам про інтимне життя, фотографується з 5-річним сином Нестором і батьками та без вагань говорить на пікантні теми.

Однак свого чоловіка, історія кохання з яким розпочалась ще у школі, тримає в таємниці. З нагоди дня народження коханого зірка все ж поширила в інстаграмі спільні кадри, проте обличчя обранця і батька свого первістка не показала.

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В останні дні літа сім'я відправилась у першу відпустку 2020 року. Для відпочинку вони обрали Одесу. На курорті Оля Цибульська влаштувала з коханим чоловіком романтичну фотосесію на безлюдному пляжі. Вона постала у білій блузі з помаранчевим принтом та круглих сонцезахисних окулярах. На кількох фото вона ніжно пригорнулась до таємничого обранця, який на тлі Чорного моря постав у сірій футболці.

У підписі до допису артистка не розсекретила ім'я чоловіка, лагідно назвавши його honey – милий. Варто зазначити, що у мережі під прицілом понад 800-тисячної аудиторії співачка називає коханого Мусік.

Я обіцяю світити. З Днем Народження, honey. Любим тебе,

– зворушливо написала Оля Цибульська.

На одному з кадрів з'явився і син подружжя Нестор. У синіх шортах, м'ятній футболці, світлій панамі та окулярах він розважався на камеру, поки татко копав яму на пляжі, схоже, заради ігор з малюком.

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В інстаграм-сторіс співачка показала апетитний святковий торт для чоловіка-іменинника, зазначивши, що новий рік свого життя він розпочинає ще на відпочинку в Одесі.