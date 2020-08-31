Популярная певица Оля Цибульская впервые за долгое время поделилась кадрами с любимым человеком, которого тщательно скрывает от публики. Звезда поздравила его с днем рождения и призналась в своих чувствах.

34-летняя ведущая и певица Оля Цибульская является одной из самых открытых знаменитостей отечественного шоу-биза. Она откровенно рассказывает поклонникам об интимной жизни, фотографируется с 5-летним сыном Нестором и родителями и без колебаний говорит на пикантные темы.

Однако своего мужа, история любви с которым началась еще в школе, держит в тайне. По случаю дня рождения любимого звезда все же опубликовала в инстаграме совместные кадры, однако лицо избранника и отца своего первенца не показала.

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В последние дни лета семья отправилась в первый отпуск 2020 года. Для отдыха они выбрали Одессу. На курорте Оля Цибульская устроила с любимым человеком романтическую фотосессию на безлюдном пляже. Она появилась в белой блузке с оранжевым принтом и круглых солнцезащитных очках. На нескольких фото она нежно прижалась к таинственному избраннику, который на фоне Черного моря появился в серой футболке.

В подписи к посту артистка не рассекретила имя мужчины, ласково назвав его honey – милый. Стоит отметить, что в сети под прицелом более 800-тысячной аудитории певица называет любимого Мусик.

Я обещаю светить. С Днем Рождения, honey. Любим тебя,

– трогательно написала Оля Цибульская.

На одном из кадров появился сын супругов Нестор. В синих шортах, мятной футболке, светлой панаме и очках он развлекался на камеру, пока папа копал яму на пляже, похоже, ради игр с малышом.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В инстаграм-сторис певица показала аппетитный праздничный торт для мужа-именинника, отметив, что новый год своей жизни он начинает еще на отдыхе в Одессе.