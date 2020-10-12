Популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська вихідні провела разом із сім'єю. Вона відвідала Кураж в Києві і зробила декілька красивих кадрів у мальовничій осінній локації.

Зірка поділилася ефектними кадрами на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вирішила насолодитися осінніми днями у компанії найрідніших людей і зазнімкувала щасливі миті.

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Оля Цибульська відправилася на Кураж разом із батьками та сином. Ймовірно, разом із сім'єю був чоловік телеведучої, який залишився поза камерою. Він не публічна особа і співачка ще жодного разу не показувала обличчя коханого.

Образ Олі Цибульської

Виконавиця постала перед камерою у зручному одязі. Для сімейної прогулянки вона обрала широкі знизу джинси, чорну блузку з мереживом та спортивну oversize кофту вишневого кольору. Такий look зірка поєднала з кросівками на високій підошві. Коротке волосся Оля вклала рівно, а на обличчі не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою. Також на голові у неї бачимо солом'яний вінок.

Хто твоє найбільше тепло? За карантинну весну нам послали найтеплішу осінь. Вона дає мрію і кураж. З тими, кого любиш, завжди тепло,

– написала у дописі Цибульська.

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